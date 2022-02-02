Курс валют на 2 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки
2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,41 – 28,43 гривни;
Евро – 312,06 – 32,08 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 – 28,51 гривни. Евро покупают за 31,73 гривни, продают за 32,14 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 28,31 – 28,37 гривни, евро – 31,86 – 32,01 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 2 февраля на уровне 28,32 гривни.
1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.
Экономическая правда
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