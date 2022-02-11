Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу

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НАК "Нафтогаз" почав купувати валюту для імпорту газу, аби не спричиняти у майбутньому надривів на ринку.

Про це заступник голови Національного банку Юрій Гелетій розповів в інтерв’ю виданню ZN.UA.

До наступного опалювального сезону Нафтогазу необхідно імпортувати значний обсяг газу – до 8 мільярдів кубометрів. Це коштуватиме НАКу, відповідно, близько 7 млрд доларів.

Такий обсяг може спричинити значні коливання на ринку, відтак компанія вже поступово виходить із купівлею валюти.

"Це питання ми, безумовно, розглядаємо і перебуваємо у контакті з колегами із НАК "Нафтогаз України"", – розповів Гелетій. "Я не думаю, що будуть якісь суттєві потрясіння".

Як розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, регулятор закладає у своїх прогнозах ціну газу на рівні близько 850 доларів за тисячу кубів. Високі ціни на газ, водночас, не є критичною для платіжного балансу України.

"Багато в чому зростання імпорту в нашому платіжному балансі за рахунок газу та інших енергоносіїв перекриватиметься високими надходженнями від експорту зернових, олійних, адже цінова кон’юнктура на цих товарних ринках залишається дуже сприятливою", – пояснив він.

Також в НБУ зважають на рекордні врожаї минулого року та сподіваються на подальше зростання грошових переказів від заробітчан та експорту IT-послуг.

Він резюмував, що "усі ці фактори компенсують значною мірою підвищення платежів за енергетичний імпорт".

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" з лютого розпочав імпорт газу та планує всього за місяць закупити 300 мільйонів кубометрів газу. З урахуванням ринкових цін, такий обсяг імпорту може коштувати НАКу від 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Для проходження наступного опалювального сезону Україні доведеться імпортувати газ, на що знадобиться близько 7 млрд доларів.