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Официальная гривня снова обесценилась

Четверг, 17 февраля 2022, 19:15

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 18 февраля на уровне 28,30 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,20 грн (на 17 февраля – 31,93 гривни).

Напоминаем:

17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.

17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.

Экономическая правда

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