Официальная гривня снова обесценилась
Четверг, 17 февраля 2022, 19:15
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 18 февраля на уровне 28,30 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,20 грн (на 17 февраля – 31,93 гривни).
Напоминаем:
17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.
17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.
Экономическая правда
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