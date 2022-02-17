Курс валют на 17 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки
17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,20 – 28,22 гривни;
Евро – 32,04 – 32,06 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,03 – 28,31 гривни. Евро покупают за 31,78 гривни, продают за 32,23 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 28,09 – 28,24 гривни, евро – 31,96 – 32,07 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 28,09 гривни.
16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua