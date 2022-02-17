Курс валют на 17 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

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17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,20 – 28,22 гривни;

Евро – 32,04 – 32,06 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,03 – 28,31 гривни. Евро покупают за 31,78 гривни, продают за 32,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,09 – 28,24 гривни, евро – 31,96 – 32,07 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 28,09 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.