Гривня на закрытии межбанка резко ослабла
17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,37 – 28,39 гривни;
Евро – 32,22 – 32,24 гривни.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,15 – 28,45 гривни. Евро покупают по 31,92 гривни, продают зпо 32,33 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,23 – 28,46 гривни, евро – 32,12 – 32,33 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 28,09 гривни.
16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.
17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua