Гривня на закрытии межбанка резко ослабла

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17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,37 – 28,39 гривни;

Евро – 32,22 – 32,24 гривни.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,15 – 28,45 гривни. Евро покупают по 31,92 гривни, продают зпо 32,33 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,23 – 28,46 гривни, евро – 32,12 – 32,33 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 28,09 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.

17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.

Экономическая правда