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Гривня сильно зміцнюється другий день поспіль

Середа, 16 лютого 2022, 19:51 - Дана Гордійчук, Економічна правда
 
фото нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 17 лютого на рівні 28,09 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,93 грн (на 16 лютого – 32,03 гривні).

Нагадуємо:

16 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,15 – 28,17 гривні.

16 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,21 – 28,23 гривні.

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