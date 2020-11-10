Перші міста отримали транспорт в рамках кредитної угоди з Європейським інвестбанком

Луцьк та Харків отримали перші низькопідлогові тролейбуси в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України". На цей проєкт Європейський інвестиційний банк видав у кредит 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Перші договори були укладені у Луцьку, Харкові та Сумах.

Луцьк отримає фінансування у 4,3 мільйона євро - це 29 тролейбусів. Харків - 10 мільйонів та 49 тролейбусів. У Суми надійде 4 мільйони євро та 19 тролейбусів.

За кредитами ЄІБ можна отримати кошти строком на 12-13 років із кредитними канікулами до 2-3 років та під 2-5,75% річних.

Окрім зазначених міст до програми входять Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Львів, Кременчук, Одеса, Тернопіль та Чернігів.

Також зазначається, що Мінфін та Мінінфраструктури працює над запуском другого проекту розвитку міського громадського транспорту на загальну суму 400 мільйонів євро.

Економічна правда