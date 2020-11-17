Європейський інвестбанк може надати ще 200 мільйонів євро на екологічний транспорт

Європейський інвестбанк готовий надати ще 200 мільйонів євро кредиту на розбудову мережі екологічного транспорту в рамках співпраці з Мінінфраструктури. Наразі йдеться про 18 міст.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Відомство очікує заключити кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком наприкінці грудня цього року. Так, ЄІБ надасть 200 мільйонів євро для розбудови мереж екологічного транспорту в містах України в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ".

Попередньо Міністерство назвало міста-учасників проєкту: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці.

Остаточний перелік буде опубліковано після ратифікації фінансової угоди.

Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій зауважив, що "цього разу проєкт включатиме лише підпроєкти з розвитку екологічного громадського транспорту: закупівлі трамваїв, тролейбусів, рухомого складу метрополітену та електробусів".

Загальна вартість проєкту становить понад 400 млн євро.

У рамках проєкту, крім закупівель, безпосередньо, транспорту передбачається будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній, капремонт трамвайних вагонів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Луцьк та Харків стали першими містами, які отримали низькопідлогові тролейбуси в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України". На цей проєкт Європейський інвестиційний банк видав у кредит 200 мільйонів євро.

Економічна правда