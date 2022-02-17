Инфляция в Канаде выросла до нового 30-летнего максимума

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В январе инфляция в годовом исчислении в Канаде ускорилась до 5,1%, достигнув нового 30-летнего максимума.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные.

При этом январский показатель самый высокий против 5,5%, зафиксированных в сентябре 1991 года, и 10 месяцев подряд превышает целевой диапазон центробанка Канады в 1-3%.

В то же время, аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что инфляция в январе останется на уровне 4,8%.

Так, расходы на жилье в январе выросли в годовом исчислении на 6,2%, что является самым быстрым темпом с февраля 1990 года.

Цены на продукты питания выросли на 5,7% - из-за проблем с цепями поставок и неблагоприятных условий выращивания.

Руководитель Банка Канады Тифф Маклем заявил, что для преодоления высокой инфляции процентные ставки необходимо повысить, и канадцам следует ожидать многократного повышения.

Напомним:

В январе потребительские цены в Великобритании выросли на 5,5% в годовом исчислении после 5,4% – это рекорд с 1992 года.

Индекс потребительских цен в Канаде в декабре 2021 года вырос на 4,8% в годовом исчислении - достигнув нового 30-летнего максимума.

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Экономическая правда