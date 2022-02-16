Инфляция в Британии достигла рекорда с 1992 года

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В январе потребительские цены в Великобритании выросли на 5,5% в годовом исчислении после 5,4% – это рекорд с 1992 года.

Об этом сообщила Национальная статистическая служба Великобритании.

Так, цены на одежду и обувь в январе выросли на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на продукты питания и напитки – на 4,3% (это максимальный показатель с апреля 2013 года).

В то же время цены на бензин (1,451 фунт за литр) были ниже декабрьских, но на 23,6% выше, чем годом ранее.

За год подержанные автомобили подорожали на 28,7%.

В то же время, большинство экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали, что инфляция в январе останется на уровне декабря - 5,4%.

По прогнозу Банка Англии, на пик 7,25% инфляция выйдет в апреле, когда счета за электроэнергию домохозяйств возрастут более чем на 50% из-за дорогостоящего газа, и вряд ли вернется к целевому уровню 2% к началу 2024 года.

В декабре 2021 года, на фоне роста инфляции, Банк Англии впервые с июня 2018 повысил ключевую ставку с 0,1% до 0,25%.

В феврале он увеличил ее с 0,25 до 0,5%, что явилось первым последовательным повышением ставки с 2004 года.

Аналитики говорят, что рост цен вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки в третий раз, и 17 марта они возрастут до 0,75% или 1%.

Напомним:

Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре 2021 года вырос до 5,4% в годовом выражении против 5,1% в ноябре – это максимум за 30 лет.

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Экономическая правда