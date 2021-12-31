Энергосистема Украины может быть синхронизирована с европейской – исследование

Консорциум европейских операторов систем передачи подтвердил возможность синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью передачи электроэнергии ENTSO-E.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Синхронизация энергосистем Украины и Молдовы с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E возможна - ключевой вывод исследования, проведенного консорциумом ОСП ENTSO-E в рамках подготовки к интеграции энергосистемы Украины в европейскую сеть, которая запланирована на 2023 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение исследований статической и динамической устойчивости энергосистем Украины и Молдовы при синхронной работе с энергосистемой континентальной Европы предусмотрено каталогом мероприятий, являющихся неотъемлемой составляющей соглашения о будущем присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E. Главная цель таких исследований - определить возможность синхронизации энергосистемы Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы, а также выявить возможные технические препятствия на пути синхронизации и меры по их устранению.

НЭК "Укрэнерго" провела тестирование на 11 блоках 8 украинских ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, а также на четырех блоках АЭС. Результаты тестирований вместе со всеми необходимыми данными были переданы консорциуму для создания математической модели энергосистем и проведения соответствующих исследований.

"С точки зрения статической устойчивости, синхронное объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной части ENTSO-E возможно без каких-либо дополнительных мероприятий и строительства или модернизации инфраструктуры", - отметили в Укрэнерго.

Также по результатам исследований динамической устойчивости были наработаны дополнительные меры по повышению устойчивости энергосистемы. Следующим шагом в процессе синхронизации должна стать работа энергосистем Украины и Молдовы в изолированном режиме, которая продлится несколько дней зимой и летом 2022 года. Результаты этих испытаний станут основой принятия решения о начале пробной синхронной работы энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E.

Напоминаем:

17 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла окончательное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" по стандартам ISO.

Сертификация Укрэнерго является одним из условий синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E.

НЭК "Укрэнерго" планирует подать заявку на статус члена-наблюдателя в европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 операторов в 36 странах Европы.

Экономическая правда