Новости 15 февраля: миллиард долларов от США, кибератака на Приватбанк и Ощадбанк

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О портах. Определен коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. Глубина подтверждена на уровне 15-22,5 метра

О гарантиях. Правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом

О торговле. За 2021 год по сравнению с 2020 годом импорт товаров увеличился на 34%, до 72,82 млрд долларов, экспорт – на 38,4%, до 68,09 млрд долларов

О кибератаке. Украинцы сообщают о сбоях в работе сайтов Приватбанка и Ощадбанка, правительство заявило о небывалой мощности кибератака. К 20:00 сайты возобновили работу.

О санкциях. Британия подготовила пакет санкций в случае, если Россия прибегнет к широкомасштабному наступлению и готова отрезать агрессора от своих финансовых рынков.

Эксклюзивы ЭП

Пока все паникуют, Украина скупает свои долги. Что происходит?

Правительство воспользовалось паникой вокруг эскалации на границах, чтобы выкупить часть долговых обязательств. Какую часть долга выкупил Минфин и выиграют ли от этого украинцы.