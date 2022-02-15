Курс гривні до долара знизився на 50 копійок за день

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 15 лютого на рівні 28,54 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,33 грн (на 14 лютого – 31,98 гривні).

Нагадуємо:

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 – 28,06 гривні.

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,49 – 28,51 гривні.

Економічна правда