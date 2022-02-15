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Курс гривні до долара знизився на 50 копійок за день

Вівторок, 15 лютого 2022, 09:00

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 15 лютого на рівні 28,54 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,33 грн (на 14 лютого – 31,98 гривні).

Нагадуємо:

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 – 28,06 гривні.

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,49 – 28,51 гривні.

Економічна правда

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