Курс гривні до долара знизився на 50 копійок за день
Вівторок, 15 лютого 2022, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 15 лютого на рівні 28,54 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,33 грн (на 14 лютого – 31,98 гривні).
Нагадуємо:
14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 – 28,06 гривні.
14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,49 – 28,51 гривні.
Економічна правда
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