Новый аэропорт на Донбассе построят возле Мариуполя

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Место для строительства нового аэропорта выбрано в селе Юрьевка Мариупольского района. Там есть существующая взлетная полоса для самолетов сельхозавиации.

Об этом сообщил заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров, передает pr.ua.

"В настоящее время мы ждем окончательное решение международной комиссии гражданской авиации ICAO – подали с уменьшением границы ограничений до 60 километров", - уточнил заместитель мэра.

Юрьевка находится от Мариуполя на расстоянии более 30 километров, а Мариуполь от линии разграничения еще на расстоянии десятков километров, суммарно – около 70-75 километров.

По его словам, рассматривались несколько вариантов размещения аэропорта – в районе Мангуша, Стародубовки и Юрьевки. После исследований специализированной организацией решили, что Юрьевка подходит более всего по разным параметрам – углы наклона при взлетах, посадках и так далее.

Финансирование ожидается по президентской программе "Большое строительство" на сумму порядка 120 миллионов долларов.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэродромам в оккупированных Донецке и Луганске.

В ноябре министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что места для строительства аэропортов уже определены, в министерстве ожидают окончательное подтверждение от ВСУ.