Данилов заявил, что есть план на случай прекращения поставок топлива из Беларуси

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть план на случай прекращения поставок топлива из Беларуси.

Об этом он заявил на брифинге после заседания.

"На сегодняшний день мы не видим прекращения этой поставки. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет этого делать, мы понимаем, где должны брать это топливо", — сказал он.

По его словам, у Украины есть партнеры, которые оказывают помощь. В частности, речь идет о ряде стран Балтии, Польше, а также "многих других странах".

Напоминаем:

Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.