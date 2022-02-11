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Футбол: чемпион Англии получит 176 миллионов фунтов призовых, последняя команда – 106 миллионов

Пятница, 11 февраля 2022, 18:20 - Алексей Павлыш
 
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Благодаря новому соглашению по продаже телеправ за границу клубы Английской Премьер-лиги в следующем сезоне гарантированно получат более 100 млн фунтов призовых.

Об этом пишет The Telegraph.

"Благодаря новому соглашению лиги по реализации ТВ-прав за границу выплата финиширующей последней команде вырастет на 8 млн фунтов по сравнению с текущим сезоном.

Впервые в истории английского футбола трехлетние пакеты, проданные на внешние рынки, стоят больше, чем внутреннее разделение между Sky, BT, Amazon и BBC", - пишет газета.

Так, клуб, который займет последнее 20 место в сезоне 2022/2023, получит 106 млн фунтов призовых по сравнению с 98 млн в этом году.

А команда-чемпион – 176 млн фунтов вместо 153 млн в текущем сезоне.

Благодаря новой формуле распределения доходов от телепоказов матчей за пределами страны половина дополнительных средств будет разделена между клубами поровну – базовые выплаты командам возрастут с 48 до 56 млн фунтов.

Остальные суммы будут зависеть от выступлений, а чемпион получит дополнительные 11 млн фунтов, вместе – 176 млн фунтов вместо 153 млн в этом сезоне.

Напомним:

Футбольная Английская Премьер-лига за следующие 3 сезона планирует получить 5,3 млрд фунтов дохода от продажи телеправ за границу после подписания нового соглашения.

Английская футбольная Премьер-лига объявила о новом соглашении стоимостью 2 млрд фунтов (2,6 млрд долл) с американской телекомпанией NBC Universal на трансляцию матчей лиги в США в течение следующих 6 лет.

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Экономическая правда

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