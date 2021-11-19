Футбол: Английская Премьер-лига подписала новый контракт на трансляции в США на 2 млрд фунтов

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Английская футбольная Премьер-лига объявила о новом соглашении стоимостью 2 млрд фунтов (2,6 млрд долл) с американской телекомпанией NBC Universal на трансляцию матчей лиги в США в течение следующих 6 лет.

Об этом пишет BBC Sport.

Отмечается, что NBC Universal будет показывать все матчи АПЛ в прямом эфире в течение 6 сезонов – 2022-2023 – 2027-2028 годов.

Предыдущее соглашение с NBC на телеправа в США подписали в 2015 году на 6 лет (тогда сумма составляла 740 млн фунтов).

"Это увлекательное время для футбола в США. NBC Sports значительно укрепило популярность лиги в Соединенных Штатах благодаря фантастическим трансляциям и рекламе", - заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

В мае этого года Премьер-лига пролонгировала действие существующего телевизионного соглашения с английскими вещателями на следующие три года.

Напомним:

Сообщалось, что Английская фубольная Премьер-лига близка к рекордному соглашению о продаже прав на телетрансляции в США за 2 млрд долларов.

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