Футбол: Английская Премьер-лига получит 5,3 миллиарда фунтов от продажи ТВ-прав за границу

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Футбольная Английская Премьер-лига за следующие 3 сезона планирует получить 5,3 млрд фунтов дохода от продажи телеправ за границу после подписания нового соглашения.

Об этом сообщили на встрече руководства лиги 10 февраля, пишет AP.

По текущему 3-сезонному циклу (соглашение заканчивается в конце этого сезона) лига заработает 4,1 млрд фунтов.

Отмечается, что впервые за 30 лет практики продаж ТВ-прав за границу доходы АПЛ от иностранных компаний превысят выплаты от английских вещателей (5,3 млрд фунтов против 5,1 млрд фунтов).

Ранее АПЛ продала за 5,1 млрд фунтов ТВ-права внутри страны на трехлетний цикл – до 2025 года (соглашение со Sky, BT Sport и Amazon Prime Video).

Напомним:

Английская футбольная Премьер-лига объявила о новом соглашении стоимостью 2 млрд фунтов (2,6 млрд долл) с американской телекомпанией NBC Universal на трансляцию матчей лиги в США в течение следующих 6 лет.

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Экономическая правда