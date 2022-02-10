Смартфон за вакцину: какими могут быть устройства для пенсионеров
Власти пообещали вакцинированным пенсионерам бесплатные и современные смартфоны: они будут оборудованы передней камерой и LTE.
Об этом говорится в статье ЭП.
Лица старше 60 лет, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, получат на руки смартфоны с передней камерой с разрешением 8 мегапикселей.
Это требуется, чтобы устройство могло производить идентификацию по лицу. Это пригодится, например, для получения цифровой подписи в приложении "Дія".
Также смартфоны будут иметь модуль NFC, позволяющий бесконтактно оплатить смартфоном любой товар или услугу. По такому принципу работают виртуальные карты для выплат по программе "Поддержка".
Кроме того, к базовым характеристикам отнесен стандарт высокоскоростной связи LTE.
Читайте больше в статье ЭП: еБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости
Напоминаем:
Все вакцинированные граждане Украины старше 60 лет получат от государства смартфон и льготный тариф на интернет.
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