Гривня продолжает уверенно укрепляться
Вторник, 1 февраля 2022, 19:19
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 2 февраля на уровне 28,32 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,89 грн (на 1 февраля – 31,75 гривни).
Напоминаем:
1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.
1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.
Экономическая правда
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