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Гривня продолжает уверенно укрепляться

Вторник, 1 февраля 2022, 19:19

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 2 февраля на уровне 28,32 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,89 грн (на 1 февраля – 31,75 гривни).

Напоминаем:

1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.

1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.

Экономическая правда

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