Нацполиция провела обыски в "Укрспирте" и у его руководителя
Национальная полиция 25 ноября провела обыски в помещении центрального аппарата ГП "Укрспирт" и дома у его временного директора.
Об этом сообщил и.о. председателя директора "Укрспирта" Сергей Блескун, НПУ в комментарии УП.
Обыски проводились следственной группой Главного следственного управления Национальной полиции Украины.
В комментарии УП Нацполиция сообщила, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого в июле этого года. Оно касается факта злоупотреблений должностным положением должностными лицами предприятия при проведении приватизации имущества спиртовых заводов.
Блескун написал, что "ничего инкриминирующего не было обнаружено", а "Укрспирт" предоставил все необходимые документы правоохранителям.
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Напоминаем:
Ранее Министерство экономики объявило о начале конкурсного отбора на должность директора ГП "Укрспирт".
С октября 2020 года на онлайн-аукционах приватизировано 30 спиртовых предприятий на общую сумму более 1,7 млрд грн, из них 1,05 млрд грн заплатили в госбюджет.
Экономическая правда
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