Нацполиция провела обыски в "Укрспирте" и у его руководителя

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Национальная полиция 25 ноября провела обыски в помещении центрального аппарата ГП "Укрспирт" и дома у его временного директора.

Об этом сообщил и.о. председателя директора "Укрспирта" Сергей Блескун, НПУ в комментарии УП.

Обыски проводились следственной группой Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

В комментарии УП Нацполиция сообщила, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого в июле этого года. Оно касается факта злоупотреблений должностным положением должностными лицами предприятия при проведении приватизации имущества спиртовых заводов.

Блескун написал, что "ничего инкриминирующего не было обнаружено", а "Укрспирт" предоставил все необходимые документы правоохранителям.

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Напоминаем:

Ранее Министерство экономики объявило о начале конкурсного отбора на должность директора ГП "Укрспирт".

С октября 2020 года на онлайн-аукционах приватизировано 30 спиртовых предприятий на общую сумму более 1,7 млрд грн, из них 1,05 млрд грн заплатили в госбюджет.

Экономическая правда