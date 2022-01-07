В 2021 году автопроизводство в Украине выросло на 65% – ассоциация

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В 2021 году в Украине собрали 8 153 единицы автотранспортных средств – это на 65% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

В частности, легковых автомобилей собрали 7 342 шт. (+75%), коммерческих – 43 шт. (-16%), автобусов (+10%).

По данным ассоциации, в декабре 2021 года в Украине изготовили 620 ед. автотранспортных средств.

"Такой результат почти на 17% лучше ноябрьского, а по отношению к декабрю 2020 года производство увеличилось на 19 процентов.

Положительная динамика была сформирована только выпуском легковых автомобилей. Если по отношению к предыдущему месяцу сборка легковых авто увеличилась на 21%, то по сравнению с показателем декабря 2020 года на 23% и составила 550 ед.", - говорится в сообщении.

При этом производство коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, переставшего раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) осталось на уровне декабря 2020 года (6 штук), что на 40% меньше, чем в ноябре 2021 года.

"Производители автобусов за месяц изготовили 64 машины, это на 3% меньше, чем в ноябре, и почти на 9% меньше декабрьского результата 2020 года", - добавили в "Укравтопроме".

Напомним:

В октябре на украинских заводах собрали 292 единицы автотранспортных средств – это на 58% меньше по сравнению с октябрем прошлого года и на 68% – по сравнению с сентябрем 2021 года.

В сентябре 2021 года на украинских заводах собрали 909 единиц автотранспортных средств - это на 6% больше по сравнению с показателем годичной давности.

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Экономическая правда