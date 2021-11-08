В октябре автопроизводство сократилось почти на 60% – ассоциация

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В октябре на украинских заводах собрали 292 единицы автотранспортных средств – это на 58% меньше по сравнению с октябрем прошлого года и на 68% – по сравнению с сентябрем 2021 года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшее падение произошло в части легковых автомобилей.

"За месяц украинские заводы выпустили 202 легковых авто, что втрое меньше, чем в прошлом", - говорят в ассоциации.

При этом выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, переставшего раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 3 шт. - минус одна машина от результата октября 2020 года.

В то же время на фоне общего падения автопроизводства почти на 13% увеличилось производство автобусов: в течение октября изготовили 87 автобусов.

"Всего с начала 2021 года в Украине было изготовлено 7002 ед. автотранспортных средств, что на 85% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года. Легковых автомобилей - 6337 шт. (+97%); коммерческих - 27 шт. (-25) %), автобусов - 638 штук (+17%)", - говорится в сообщении.

Напомним:

В сентябре 2021 года на украинских заводах собрали 909 единиц автотранспортных средств - это на 6% больше по сравнению с показателем годичной давности.

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Экономическая правда