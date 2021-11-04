Світові ціни на продовольство сягнули рекорду з 2011 року через олію – ООН

Олійна пальма у Малайзії getty images

Світові ціни на продовольство у жовтні сягнули найвищого з липня 2011 року рівня через подорожчання олії до історичного рекорду.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Так, загальний Індекс цін на продовольство становив 132,2 пункту в жовтні 2021 року, що на 3% перевищує рівень вересня. Ціни зростають вже третій місяць поспіль.

Індекс цін на зерно у жовтні зріс на 3,2% проти вересня. Зокрема, світові ціни на пшеницю продовжили зростання й додали 5% через слабкий врожай у великих країнах-експортерах (Канада, США, Росія). Ціни решти зернових теж зросли відносно вересня.

Ціни на рослинну олію у жовтні зросли на 9,6% – це історичний ціновий рекорд. Вже четвертий місяць поспіль дорожчає пальмова олія через побоювання низької пропозиції на тлі браку робочої сили на виробництвах у Малайзії. Зросли ціни також на рапсову, соняшникову та соєву олії.

Ціни на молочні продукти показали збільшення на 2,6% через посилений світовий попит на масло, молоко та сухе молоко у спробах виробників збільшити запаси. На противагу цьому, майже не змінюються ціни на сир, адже країни-експортери могли забезпечити наявний попит.

Ціни на м’ясну продукцію зменшуються вже третій місяць поспіль – на 0,7% проти вересня. Зокрема, причиною є слабкий попит з боку Китаю.

Індекс цін на цукор зменшився на 1,8% у порівнянні з вереснем – котирування зменшуються вперше за пів року. Причиною є зменшення світового попиту та перспективи значного експорту з Індії та Таїланду, а також ослаблення бразильського реалу.

У ФАО погіршили прогноз світового виробництва зернових у 2021 році до 2,793 млрд тонн, що залишається рекордним обсягом. При цьому прогноз споживання зернових на маркетинговий рік 21/22 перевищує попередній рік на 1,7% і становить 2,812 млрд тонн.

Нагадуємо:

Світові ціни на продовольство продовжують зростати, у вересні продукція подорожчала на 1,2% проти серпня.

Економічна правда