Акции казахской Kaspi за два дня упали на 40%, впоследствии снова выросли

Акции крупнейшей казахской финтехи компании Kaspi.kz за два дня торгов упали на 40% до 71 доллара на фоне протестов в Казахстане, после чего частично восстановились.

Об этом известно из данных Лондонской биржи.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. Из города Жанаозен они быстро распространились на остальные крупные города страны и продолжаются.

На 4 января акции компании котировались на бирже за 117-118 долларов, однако уже 5 января обвалились до 82 долларов (-30% за день торгов).

Падение продолжилось и в четверг, 6 января – акции начали торги с 71 доллара.

К закрытию дня компания частично вернула свою стоимость, ведь акции выросли до 87 долларов. В то же время, это на 26% меньше показателей бумаг два дня назад.

Это связано, в частности, с тем, что 6 января все финансовые организации Казахстана временно приостановили работу. Кроме того, в стране продолжаются перебои с Интернетом.

Kaspi.kz является крупнейшей финтех компанией Казахстана. Она позиционирует себя как Super App – одно приложение, в котором доступны десятки различных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и т.д.

Компания начала выходить на украинский рынок по покупке платежной системы Portmone Group за около 15 млн долларов. После этого Kaspi перешел к приобретению украинской дочки казахского "БТА Банк", чтобы получить банковскую лицензию.

Экономическая правда