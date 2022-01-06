Украина за год увеличила международные резервы на 1,8 млрд долларов

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За декабрь международные резервы Украины выросли на 1,4% и на 1 января 2022 года составили 30,94 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

За 2021 год они выросли на 1,8 млрд долларов, или на 6%. Увеличение обусловило получение Украиной внешнего финансирования и покупка валюты Нацбанком на валютном рынке.

В декабре резервы Украины выросли на 342,5 млн. долларов 1,1% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства. Прежде всего, речь идет об операциях по управлению госдолгом, от которых в декабре поступило 1,4 млрд долларов.

Из них 858,3 млн долларов поступило от размещения внутренних гособлигаций, еще 105 млн долларов – от Всемирного банка. На обслуживание и погашение долга в иностранной валюте израсходовано 847,7 млн долл, из которых 588,2 млн долл – по ОВГЗ.

Также оказали влияние интервенции НБУ на валютном межбанке. Для сглаживания чрезмерных колебаний регулятор выкупил 84 млн долл и продал 236,5 млн долл. в декабре. Следовательно, чистая продажа валюты составила 152,5 млн дол.

Объем резервов обусловила и переоценка финансовых инструментов, стоимость которых в декабре уменьшилась на 22,9 млн дол.

Текущий объем международных резервов обеспечивает 4,1 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

В течение года динамика резервов была обусловлена валютными поступлениями в пользу правительства, в частности – получением 1,9 млрд СДР в рамках распределения от МВФ, вторым траншем от МВФ объемом 500 млн СДР в ноябре и транш от Еврокомиссии в 600 млн евро.

В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила 11,2 млрд долларов, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (11,5 млрд долларов).

В течение года предложение валюты на рынке преимущественно превышало спрос благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта. По итогам года чистая покупка валюты Национальным банком превысила 2,4 млрд дол.

Напоминаем:

На 1 декабря международные резервы Украины выросли на 3% до 30,5 млрд. долларов.

Национальный банк в течение 2021 года выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал втрое меньше.

Экономическая правда