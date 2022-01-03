НБУ торік збільшив чисту купівлю валюти на мільярд доларів
Національний банк протягом 2021 року викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав втричі менше.
Про це відомо з даних НБУ.
В останній тиждень 2021 року, 28-31 грудня, регулятор придбав 5 млн доларів і продав ще 4 млн доларів. Наприкінці року валютні інтервенції відбувалися у менших обсягах, ніж у жовтні-листопаді.
Загалом від початку року НБУ викупив 3,69 млрд доларів, а продав – 1,28 млрд доларів.
Для порівняння, у 2020 році, Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол та продав 3,89 млрд дол.
Таким чином, чистий викуп валюти за рік зріс до 2,41 млрд доларів проти 1,04 млрд доларів у 2020 році.
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Нагадуємо:
На 1 грудня міжнародні резерви України зросли на 3% до 30,5 млрд доларів.
Економічна правда
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