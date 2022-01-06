Гривня стрімко ослабла до долара та євро
Четвер, 6 січня 2022, 10:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 6 січня на рівні 27,46 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,04 грн (на 5 січня – 30,77 гривні).
Нагадуємо:
5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 – 27,47 гривні.
На відкритті міжбанку котирування гривні до долара знаходились на рівні 27,42 – 27,44.
Економічна правда
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