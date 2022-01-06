Всі розділи
Укр / Рус

Гривня стрімко ослабла до долара та євро

Четвер, 6 січня 2022, 10:00
 
фото нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 6 січня на рівні 27,46 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,04 грн (на 5 січня – 30,77 гривні).

Нагадуємо:

5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 – 27,47 гривні.

На відкритті міжбанку котирування гривні до долара знаходились на рівні 27,42 – 27,44.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс гривні до долара трохи знизився 5 січня 2022, 10:00
Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла 4 січня 2022, 17:25
Курс валют на 4 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 4 січня 2022, 11:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!