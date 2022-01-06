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Курс валют на 6 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 6 січня 2022, 11:56
 
фото нбу

6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США –  27,49 – 27,51 гривні;

Євро – 31,07 – 31,09 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38 – 27,61 гривні. Євро купують за 30,78 гривні, продають за 31,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,50 – 27,61 гривні, євро – 30,94 – 31,14 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 6 січня на рівні 27,46 гривні.

5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 – 27,47 гривні.

Економічна правда

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