РФ разблокировала поставку партии угля для Луганской ТЭС
В Украину доставили первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС – она является главным источником энергии для области, однако имеет самые низкие запасы угля в стране.
Об этом представительница Украины в Трехсторонней контактной группе Виктория Страхова сообщила в Facebook.
ЛуТЭС является основным источником электро- и теплоэнергии для жителей Луганской области, а также питает Попаснянский водоканал, обеспечивающий водой жителей возле линии разграничения.
Ранее Министерство энергетики разрешило Луганской ТЭС использовать газ для замещения угля. В ведомстве отметили, что подобная возможность будет применяться исключительно на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации.
На 6 января ЛуТЭС составляет 8,1 тыс. тонн угля – едва 14% от минимального объема. Пока только на одной ТЭС соблюдены гарантированные запасы угля.
Напоминаем:
Служба безопасности письмом к правительству от 8 декабря предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.
Экономическая правда
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