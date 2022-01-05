Міжбанк: гривня почала швидше знецінюватись

5 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 – 27,47 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,45 – 27,47 гривні;

Євро – 31,12 – 31,14 гривні.

На відкритті міжбанку котирування гривні до долара знаходились на рівні 27,42 – 27,44.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 січня на рівні 27,30 гривні.

Економічна правда