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Официальный курс гривни снова стремительно укрепился

Понедельник, 31 января 2022, 20:39
 
фото нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 32 копейки, установив его на 1 февраля на уровне 28,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,75 грн (на 31 января – 32,03 гривни).

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Напоминаем:

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.

Несмотря на снижение стоимости украинских активов, ситуация на валютном рынке остается контролируемой – регулятор не рассматривает никакие валютные ограничения.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Экономическая правда

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