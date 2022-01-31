УЗ получила уже 25 новых вагонов от Крюковского завода

фото уз

Укрзализныця получила очередную партию новых вагонов от Крюковского завода, таким образом заказ уже выполнен на четверть.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Так, в понедельник поступило еще 5 вагонов в пределах заказа за счет госбюджета на 3 млрд грн. Все вагоны пополнят состав поезда №15/16 сообщением Харьков - Рахов

В этой партии УЗ вносила точечные изменения для удобства, например, были добавлены контрастные маркировки для людей с нарушениями зрения, установлен дополнительный пульт управления освещением в купе.

Как и остальные новые вагоны они оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости уборных и кнопкой вызова проводника.

В вагонах увеличили багажное отделение и установили системы видеонаблюдения в общих зонах вагонов, добавили розетки и USB-порты возле каждого места.

Напоминаем:

В ноябре Укрзализныця получила первые пять вагонов в рамках заказа 100 новых вагонов за счет госбюджета. В конце года УЗ получила еще 15 вагонов заказа.

АО "Укрзалізниця" подписало соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов.

По сообщениям СМИ, сначала "Укрзализныця" проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию единственного производителя – того же "Крюковского вагоностроительного завода".

В конце концов, вместо открытого конкурса было принято решение о закупке по договорной процедуре с одной компанией.

Экономическая правда