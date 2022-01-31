Украинское промпроизводство в прошлом году выросло более чем на 1%

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Промышленное производство в Украине выросло на 1,1% в 2021 году, однако с сентября почти ежемесячно падало.

Об этом сообщает Госстат.

Против показателя декабря 2020 года скорректированный индекс промпроизводства в этом году сократился на 1,4%. Упало производство и по сравнению с прошлым месяцем – по отношению к ноябрю индекс упал на 0,2%.

За 12 месяцев 2021 года промпроизводство выросло на 1,1% в годовом исчислении. В частности, это произошло благодаря добывающей промышленности и разработке карьеров (+0,9%), а также перерабатывающей отрасли (+1,5%). Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха сократилась на 0,1% в год.

Заметим, что база сравнения - первый год пандемии, когда промышленность значительно страдала от пандемических ограничений. Так, промпроизводство в 2020 году сократилось на 4,5%

В декабре в годовом исчислении добывающая промышленность сократилась сразу на 0,7%, прежде всего из-за сокращения добычи и металлических руд (-4,9%). В то же время добыча угля и нефти в Украине выросла.

Перерабатывающая промышленность выросла на 0,9%: с одной стороны, значительно упало производство химических веществ (на 18,8%), а также фармацевтической продукции, кокса и продуктов нефтепереработки.

При этом мощно выросло производство компьютеров, электронной и оптической продукции (+24%), машин и оборудования (+13,2%).

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха сократилась на 8,3%.

Напоминаем:

В ноябре промышленное производство в Украине сократилось в годовом исчислении после прироста на 2,2% в октябре.

Промышленное производство в Украине впервые с марта показало падение в сентябре – на 0,9% в годовом исчислении.

Экономическая правда