НБУ продал рекордный с начала пандемии объем валюты

unsplash

Национальный банк продал на межбанке 759,9 млн долларов в течение недели 24-28 января – последнюю такую сумму продавали в марте 2020 года.

Об этом известно из данных НБУ.

Из общей суммы, 729 млн долларов было продано по лучшему курсу, остальное – по единому.

Всего с начала года НБУ приобрел 20 млн. долларов на межбанке, продал – 1,5 млрд. долларов.

В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.

Напоминаем:

Национальный банк впервые с начала года приобрел на межбанке 20 млн долларов, в то же время регулятор продал 321 млн долларов в течение недели 17-21 января.

Несмотря на снижение стоимости украинских активов, ситуация на валютном рынке остается контролируемой – регулятор не рассматривает никакие валютные ограничения.

НБУ принял решение в ближайшие кварталы воздержаться от ежедневных плановых интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов.

Курс гривни начал значительно ослабевать с начала года в результате угрозы со стороны РФ - более чем на гривню за доллар за три недели.

Как следствие, Национальный банк в течение недели 10-14 января продал на межбанковском валютном рынке 330,7 млн. долларов.

Экономическая правда