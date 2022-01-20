Курс валют на 20 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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20 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,29 – 28,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,29 – 28,31 гривні;

Євро – 32,10 – 32,13 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,19 – 28,43 гривні. Євро купують за 31,90 гривні, продають за 32,29 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,25 – 28,36 гривні, євро – 32,03 – 32,18 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 січня на рівні 28,40 гривні.

19 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,29 – 28,31 гривні.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Від початку місяця курс ослаб на понад одну гривню за долар.

Психологічний фактор на тлі загрози з боку РФ впливає не лише на курс. ЕП детально розповідала про це: Українські активи та гривня стрімко падають на тлі загрози РФ: які наслідки?

Економічна правда