Центробанк РФ приостановил покупку валюты на фоне обвала рубля

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На фоне обвала рубля до минимума более чем за год Центробанк РФ объявил об остановке покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Об этом сообщает Forbes Russia со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что курс доллара в ходе торгов в понедельник превысил 79 рублей, обновив максимум с ноября 2020 года.

А стоимость евро превысила 89 рублей, достигнув полугодового максимума – после 20 июля 2021 года.

Центробанк РФ решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила – покупку валюты приостановили в понедельник, 24 января, в 15:00 по московскому времени (14:00 по Киеву).

"Данное решение принято с целью повышения предсказуемости действий финансовых властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической ситуации на финансовых рынках", – заявили в регуляторе.

Там добавили, что отслеживают "ситуацию на финансовом рынке и имеют достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы финансовой стабильности".

На сообщении Центробанка доллар замедлил укрепление, снова опустившись ниже 79 рублей: по состоянию на 15.20 по Киеву он прибавил 1,3 рубля и торговался на отметке 78,75 рублей.

В то же время евро стоил 88,91 рубля.

Как отмечает издание, основные российские фондовые индексы в понедельник также сильно упали. Индекс Мосбиржи на минимуме за день сократился более чем на 7%, до 3158,46 пункта – наименьшее значение после 8 декабря 2020 года.

А индекс РТС опускался почти на 10%, достигнув 1260,55 пункта – минимум после 23 ноября 2020 года.

Причиной обвала рубля называют геополитическое напряжение и обострение отношений США и РФ вокруг Украины.

Аналитики "БКС Экспресс" заявили, что появляющиеся новости не склоняют к снижению напряженности.

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Экономическая правда