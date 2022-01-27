Гривня продолжает девальвировать
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 28 января на уровне 28,99 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,34 грн (на 27 января – 32,48 гривни).
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Напоминаем:
27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,94 – 28,96 гривни.
27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни.
Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.
Экономическая правда
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