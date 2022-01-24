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Monobank начал тестировать торговлю акциями западных компаний

Понедельник, 24 января 2022, 12:35
 
unsplash

Проект Универсал банка Monobank 24 января запустил тестовый режим приложения для сделок с акциями.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский, статья ЭП.

Чтобы торговать акциями, необходимо установить отдельное приложение – mono invest. До 31 марта комиссия за торговлю составит 0,01% от суммы сделки (но не менее 0,01 долл.), а с апреля – 0,3% (но не менее 1 долл.).

Гороховский отметил, что приглашения пользователи будут получать по очереди на предзаказ.

Monobank стал уже вторым банком в Украине, что позволило покупать акции иностранных компаний. В общем, услугу уже запустили или собираются это сделать, по меньшей мере, четыре банка: "Альфа-Банк", Monobank (проект "Универсал банка"), "ПриватБанк" и ПУМБ.

В статье ЭП объяснила, как будет работать торговля акций в банках. В данном случае банк будет выступать посредником, а фактические соглашения будут проходить через международных брокеров – у Monobank это кипрская Exante.

Приобретенные акции будут находиться на счете иностранного брокера, хранящего их в пользу украинского банка, который, в свою очередь, будет хранить их в пользу клиента. Поскольку сделки будут проходить за границей, то котировки ценных бумаг в приложении будут указываться в долларах. 

Цены банк будет брать с международных бирж.

Детальнее о том, как будет работать торговля акциями западных компаний в банках Украины и почему следует быть осторожными с такими инвестициями читайте в статье Ярослава Винокурова: Акции Apple, Facebook и Amazon в смартфоне: как и через кого купить акции иностранных компаний и какие риски

Напоминаем:

Банк российского бизнесмена Михаила Фридмана "Альфа-банк" первым запустил функцию торговли ценными бумагами иностранных компаний с помощью своего банковского приложения.

Экономическая правда

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