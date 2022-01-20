Центробанк России предлагает запретить криптовалюты, идею лоббирует ФСБ – Bloomberg
Российский центробанк предложил полный запрет на использование и создание всех криптовалют, ссылаясь на опасность для финансовой системы и окружающей среды страны. Запрет лоббирует ФСБ.
Об этом сообщает Bloomberg.
В отчете центробанка РФ говорится, что криптовалюта имеет признаки пирамидной схемы и подрывает суверенитет монетарной политики.
А майнинг, по словам регулятора, вредит экологической повестке дня страны, ставит под угрозу энергоснабжение России и усугубляет негативные последствия распространения криптовалют.
"Потенциальные риски финансовой стабильности, связанные с криптовалютами, намного выше для развивающихся рынков, в том числе в России", - заявляет центробанк.
При этом владение криптовалютами в российской юрисдикции регулятор запрещать не собирается.
"Предложение о запрете не будут касаться активов, хранящихся за границей у россиян. Люди с оффшорными биржевыми счетами смогут торговать криптовалютой", - цитирует агентство директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на этой неделе заявил, что создание нормативно-правовой базы по криптовалюту будет приоритетом на весенней сессии Госдумы.
"Федеральная служба безопасности (ФСБ) лоббировала у главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной полный запрет, поскольку тяжело отслеживаемые платежи все чаще используются россиянами для пожертвований нежелательным организациям, включая медиа-ресурсы, названные "иностранными агентами", - пишет издание со ссылкой на источники.
По их словам, на финансирование оппозиции и СМИ приходится незначительная доля использования криптовалюты в России, но в ФСБ обеспокоены тем, что проблема растет.
Спикер ФСБ не ответил на запросы о комментарии.
Экономическая правда
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