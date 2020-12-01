Криптовалюту Facebook введуть в обіг у січні наступного року

Цифрову валюту компанії Facebook Libra мають намір запустити в обіг з січня наступного року.

Про це повідомляє Entrepreneur.

Вартість нової криптовалюти буде забезпечуватися доларом.

Проєкт очікує на дозвіл від Органу нагляду за фінансовими ринками. Наразі йдеться про випуск стабільної криптовалюти - цифрової валюти з фіксованою вартістю. У даному випадку забезпечення відбувається завдяки долару, тобто валюти матимуть однакову вартість.

Запуск торкнеться лише США та країни Латинської Америки. Метою проєкту називають використання валюти для створення платіжної системи між різними платформами.

Частиною проєкту є також електронний гаманець Novi (раніше мав назву Calibra), який потенційно можна буде інтегрувати з іншими платформами - наприклад, WhatsApp або Messenger (також проєкти Facebook) та надсилати/отримувати криптовалюту.

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Нагадаємо:

Libra — це глобальна криптовалюта, заснована на блокчейні (Libra Blockchain).

Вона була створена у 2019 році асоціацією Libra Association, в яку увійшли 27 організацій: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo та інші відомі компанії.

Проте пізніше через тиск з боку представників влади у США низка компаній вийшла з проєкту.

Економічна правда