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Всемирный банк отклонил просьбу Сальвадора о помощи по внедрению биткоинов

Четверг, 17 июня 2021, 13:40
 

Всемирный банк заявил, что не может помочь власти Сальвадора во внедрении биткоинов, учитывая влияние майнинга криптовалюты на окружающую среду и проблемы с прозрачностью.

Об этом сообщает Reuters.

"Хотя правительство действительно обращалось к нам за помощью по биткоинам, Всемирный банк этого не может поддержать, учитывая недостатки в сфере окружающей среды и прозрачности", - сказал представитель Всемирного банка.

"Мы стремимся помогать Сальвадору многими способами, в том числе через участие в обеспечении прозрачности валют и регуляторных процессов", - добавили в финучреждении.

Ранее в среду министр финансов Сальвадора Алехандро Зелая заявил, что страна обратилась за технической помощью к Всемирному банку, поскольку Сальвадор стремится использовать биткоин как параллельное законное платежное средство наряду с долларом США.

Министр также заявил, что текущие переговоры с Международным валютным фондом были успешными, хотя МВФ заявил на прошлой неделе, что видит "макроэкономические, финансовые и правовые вопросы" с использованием страной биткоинов.

Зелая заявил в среду, что МВФ "не против" внедрения биткоинов. Фонд не ответил на запрос агентства о комментарии.

Напомним:

Сообщалось, что сальвадор станет первой в мире страной, которая сделает bitcoin законным платежным средством наряду с долларом США.

Экономическая правда

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Всемирный банк bitcoin

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