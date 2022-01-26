Курс валют на 26 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

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26 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,71 – 28,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:15 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,72 – 28,74 гривни;

Евро – 32,43 – 32,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,58 – 28,87 гривни. Евро покупают по 32,16 гривни, продают по 32,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,67 – 28,75 гривни, евро – 32,43 – 32,53 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 29 копеек, установив его на 26 января на уровне 28,67 гривни.

25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,71 – 28,73 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Экономическая правда