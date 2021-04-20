НБУ не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков – Шевченко

НБУ не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков в этом году в связи с необходимостью диагностики финансового состояния банков после кризисного года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"В отношении стресс-тестирования, то нам важно досконально понимать финансовое состояние банков после того, как они прошли кризисный год. Именно на это и направлена диагностика банковского сектора. Сейчас было бы нелогично отложить это важное дело еще на год", - отметил Шевченко.

По его словам, опыт предыдущих лет показывает, что банки реагируют на результаты диагностики и работают над улучшением своей финансовой устойчивости.

Глава НБУ добавил, что для эффективных банков с качественными кредитными портфелями любой неблагоприятный макроэкономический сценарий в стресс-тесте не страшен.

По его словам, регулятор ведет диалог с банками для внедрения мероприятий по банковскому надзору, в том числе нормативов.

"В целом наш подход таков: если внедрения какого-то норматива коснется очень ограниченного количества банков и не будет иметь системного влияния, то мы будем работать с отдельными банками и будем требовать от них решать свои проблемы с капиталом", - пояснил глава Нацбанка.

Напомним:

В феврале сообщалось, что Нацбанк после обусловленного коронакризисом перерыва в прошлом году возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.