НБУ возобновляет стресс-тестирование банков

Нацбанк после обусловленного коронакризисом перерыва в прошлом году возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2021 года - она ​​предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.

"Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества.

Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющие банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости)", - пояснили в Нацбанке.

При этом, стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Финансовые учреждения отобрали по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весами 40%, 50% и 10% соответственно).

Перечень банков: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк, Райффайзен банк Аваль, Сбербанк, Укрсиббанк, ОТП банк, Креди Агриколь банк, ПроКредит банк, Кредобанк, Идея банк, Правэкс Банк, Банк Форвард, ПУМБ, Банк Пивденный, ТАСкомбанк , Универсал банк, банк Кредит Днепр, банк Восток, Мегабанк, А-банк, МТБ банк, Индустриалбанк, Банк инвестиций и сбережений, банк Альянс, банк Львов, банк Глобус, Аккордбанк.

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году обещают позже обнародовать на сайте НБУ.

"По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3)", - добавили в НБУ.

Экономическая правда