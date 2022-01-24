У Зеленского говорят об "абсолютно стабильной и контролируемой" ситуации в энергетике
В Офисе президента заявили, что ситуация в энергетике "является абсолютно стабильной и абсолютно контролируемой" и Украина пройдет отопительный сезон без сбоев и отключений потребителей.
Об этом по итогам заседания СНБО заявил заместитель председателя ОП Ростислав Шурма.
"Ситуация в энергетике абсолютно стабильна и абсолютно контролируема.
Что касается угля... За последние два месяца запасы на складах в нашей стране увеличились в три раза. На сегодняшний день на складах тепловых электростанций и тепловых электроцентралей уже более 800 тысяч тонн угля и еще около 280 тысяч тонн угля находятся разгруженные в наших портах", - сказал он.
По его словам, более 10 кораблей класса Panamax уже законтрактованы и контрактная компания продолжается.
"Ситуация с газом тоже абсолютно контролируемая. Уровень запасов газа на сегодняшний день составляет практически 12 млрд кубов, что является среднестатистическим уровнем практически за последние 10 лет работы.
Даже имеющихся запасов в наших подземных хранилищах достаточно для устойчивого проведения и окончания отопительного сезона, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения потребителей газа", - заверил он.
Шурма добавил, что "никакого отключения света из-за отсутствия электроэнергии в системе или дефицита электроэнергии не было и не планируется в ближайшем году".
Он подчеркнул, что все обесточения, которые были в последнее время, связаны "исключительно с погодой, сильными ветрами, повреждением линий электропередач".
"Что касается атомной энергетики. На сегодняшний момент стабильно в работе у нас 14 из 15 атомных блоков, несущих нагрузку около 12,4 гигаватт. Планируем в течение ближайших 10 дней в зависимости от температурных режимов подключения 15-го блока и взять рекордную нагрузку по 13 гигаватт, чего никогда не было. Система работает с достаточно большим резервом", – резюмировал он.
Напомним:
Запасы газа в подземных хранилищах с начала отопительного сезона снизились на 36% – до 11,9 млрд кубометров.
За неделю 17-24 января запасы угля на складах ТЭС увеличились на 4,7% (на 31,9 тыс. тонн) - до 713,4 тыс. тонн.
Экономическая правда
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