У Зеленского говорят об "абсолютно стабильной и контролируемой" ситуации в энергетике

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В Офисе президента заявили, что ситуация в энергетике "является абсолютно стабильной и абсолютно контролируемой" и Украина пройдет отопительный сезон без сбоев и отключений потребителей.

Об этом по итогам заседания СНБО заявил заместитель председателя ОП Ростислав Шурма.

"Ситуация в энергетике абсолютно стабильна и абсолютно контролируема.

Что касается угля... За последние два месяца запасы на складах в нашей стране увеличились в три раза. На сегодняшний день на складах тепловых электростанций и тепловых электроцентралей уже более 800 тысяч тонн угля и еще около 280 тысяч тонн угля находятся разгруженные в наших портах", - сказал он.

По его словам, более 10 кораблей класса Panamax уже законтрактованы и контрактная компания продолжается.

"Ситуация с газом тоже абсолютно контролируемая. Уровень запасов газа на сегодняшний день составляет практически 12 млрд кубов, что является среднестатистическим уровнем практически за последние 10 лет работы.

Даже имеющихся запасов в наших подземных хранилищах достаточно для устойчивого проведения и окончания отопительного сезона, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения потребителей газа", - заверил он.

Шурма добавил, что "никакого отключения света из-за отсутствия электроэнергии в системе или дефицита электроэнергии не было и не планируется в ближайшем году".

Он подчеркнул, что все обесточения, которые были в последнее время, связаны "исключительно с погодой, сильными ветрами, повреждением линий электропередач".

"Что касается атомной энергетики. На сегодняшний момент стабильно в работе у нас 14 из 15 атомных блоков, несущих нагрузку около 12,4 гигаватт. Планируем в течение ближайших 10 дней в зависимости от температурных режимов подключения 15-го блока и взять рекордную нагрузку по 13 гигаватт, чего никогда не было. Система работает с достаточно большим резервом", – резюмировал он.

Напомним:

Запасы газа в подземных хранилищах с начала отопительного сезона снизились на 36% – до 11,9 млрд кубометров.

За неделю 17-24 января запасы угля на складах ТЭС увеличились на 4,7% (на 31,9 тыс. тонн) - до 713,4 тыс. тонн.

Экономическая правда