Разница доходности гособлигаций Китая и США опустилась до уровня трехлетней давности

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Разница между доходностями гособлигаций Китая и США опустилась ниже 1 процентного пункта впервые почти за три года, поскольку центральные банки двух крупнейших экономик мира движутся в противоположных направлениях.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как передает издание, аналитики и инвесторы полагают, что поток иностранных денег, льющийся на рынки ценных бумаг КНР с фиксированной доходностью, с большой вероятностью, сохранится в долгосрочной перспективе. В результате разница в доходности госбумаг КНР и США, которая в последний раз был ниже 1 п.п. в мае 2019 года, продолжит сокращаться в ближайшие месяцы.

"Подъем котировок китайских гособлигаций обусловлен, в частности, ослаблением денежно-кредитной политики из-за замедления темпов экономического роста в стране", - говориться у публикации.

WSJ отмечает, что объем китайских госбумаг, которые принадлежат нерезидентам, в декабре достиг рекордных 2,5 трлн юаней (394 млрд долл). Этот показатель стабильно рос в последние годы, поскольку власти страны упрощали правила для иностранных инвесторов.

Напоминаем:

Китай впервые с апреля 2020 года снизил две ключевые ставки на 10 б.п. на фоне ухудшения экономических прогнозов из-за вспышек коронавируса и проблем на рынке недвижимости.

Shimao Group Holdings, объявивший дефолт по траст-кредиту на прошлой неделе, выставил на продажу всю свою жилую и коммерческую недвижимость.

Ожидается, что финансовый кризис сектора, являющийся одним из главных вкладчиков в экономический рост Китая, усилится в ближайшие несколько месяцев, когда "нависнет стена" платежных обязательств.

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