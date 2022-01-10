Проблеми тривають. Китайський забудовник виставив на продаж усі об'єкти
Шанхайський забудовник Shimao виставив усі свої проєкти на продаж.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.
Shimao Group Holdings, який оголосив дефолт по траст-кредиту минулого тижня, виставив на продаж житлову та комерційну нерухомість.
Забудовник уклав попередню угоду з китайською державною компанією з продажу Shimao International Plaza Shanghai за понад 10 мільярдів юанів.
Підрозділ Shimao Shanghai Construction заявив, що веде переговори з China Credit Trust щодо вирішення дефолтного платежу за кредитом у розмірі 101 мільйон доларів.
Moody's Investors Service понизило рейтинг Shimao до "сміттєвої" категорії, пославшись на "слабкий доступ до фінансування та великі короткострокові боргові зобов'язання".
Китайські забудовники стикаються з безпрецедентним скороченням ліквідності через нормативні обмеження на нові позики, що призводить до низки офшорних боргових дефолтів, зниження рейтингів кредитів і розпродажів акцій та облігацій забудовників, пише видання.
Очікується, що фінансова криза сектора, який є одним з головних вкладників в економічне зростання Китаю, посилиться в найближчі кілька місяців, коли "нависне стіна" платіжних зобов'язань.
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Нагадуємо:
Китайський забудовник Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.
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