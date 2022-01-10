Проблеми тривають. Китайський забудовник виставив на продаж усі об'єкти

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Шанхайський забудовник Shimao виставив усі свої проєкти на продаж.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

Shimao Group Holdings, який оголосив дефолт по траст-кредиту минулого тижня, виставив на продаж житлову та комерційну нерухомість.

Забудовник уклав попередню угоду з китайською державною компанією з продажу Shimao International Plaza Shanghai за понад 10 мільярдів юанів.

Підрозділ Shimao Shanghai Construction заявив, що веде переговори з China Credit Trust щодо вирішення дефолтного платежу за кредитом у розмірі 101 мільйон доларів.

Moody's Investors Service понизило рейтинг Shimao до "сміттєвої" категорії, пославшись на "слабкий доступ до фінансування та великі короткострокові боргові зобов'язання".

Китайські забудовники стикаються з безпрецедентним скороченням ліквідності через нормативні обмеження на нові позики, що призводить до низки офшорних боргових дефолтів, зниження рейтингів кредитів і розпродажів акцій та облігацій забудовників, пише видання.

Очікується, що фінансова криза сектора, який є одним з головних вкладників в економічне зростання Китаю, посилиться в найближчі кілька місяців, коли "нависне стіна" платіжних зобов'язань.

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Нагадуємо:

Китайський забудовник Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.