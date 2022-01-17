Китай впервые с начала 2020 года снижает ключевые ставки

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Китай впервые с апреля 2020 года снизил две ключевые ставки на 10 б.п. на фоне ухудшения экономических прогнозов из-за вспышек коронавируса и проблем на рынке недвижимости.

Об этом сообщает Bloomberg.

Народный банк Китая снизил ставку по своим годовым займам на 10 базисных пунктов до 2,85%. На столько же регулятор снизил ставку семидневной ставки по обратным репо (сделкам по продажам банкам гособлигаций с обязательством выкупа) – до 2,1%.

Благодаря снижению ставки по годовым кредитам (MLF, medium-term lending facility) Народный банк Китая фактически "влил" в финансовую систему дополнительных 200 млрд юаней, или 31,5 млрд долларов.

Целью удешевления заимствований является стимулирование кредитования. Аналитики утверждают, что такой шаг свидетельствует о слабости экономики Китая и приведет к значительному снижению в расходах по займам.

Снижение ключевых ставок НБК идет вопреки политике, проводимой центробанками крупнейших экономик мира, относительно более жесткой монетарной политике для сдерживания инфляции.

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Напоминаем:

Shimao Group Holdings, объявивший дефолт по траст-кредиту на прошлой неделе, выставил на продажу всю свою жилую и коммерческую недвижимость.

Ожидается, что финансовый кризис сектора, являющийся одним из главных вкладчиков в экономический рост Китая, усилится в ближайшие несколько месяцев, когда "нависнет стена" платежных обязательств.

Экономическая правда