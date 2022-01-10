Страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к усилению политики ФРС – МВФ

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Страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к вероятному потрясению на финансовых рынках, оттоку капитала и обесцениванию валюты в случае усиления политики ФРС.

Об этом говорится в блоге МВФ.

Отмечается, что цены "растут самыми быстрыми темпапами почти за 4 десятилетия, а ограниченный рынок труда начал способствовать повышению заработной платы".

"Новый штамм Omicron вызвал дополнительные беспокойства по поводу давления со стороны предложения на инфляцию. В прошлом месяце Федеральная резервная система назвала развитие инфляции ключевым фактором в своем решении ускорить сокращение покупки активов", - говорится в блоге.

"Эти изменения сделали перспективы для развивающихся рынков более неопределенными. Эти страны также сталкиваются с повышенной инфляцией и значительно более высоким государственным долгом. Средний валовой государственный долг на развивающихся рынках вырос почти на 10 процентных пунктов с 2019 года, достигнув примерно 64 процентов ВВП на конец 2021 года с большими отклонениями в разных странах.

Но, в отличие от Соединенных Штатов, их экономическое восстановление и рынки труда менее устойчивы. Хотя стоимость заимствований в долларах для многих остается низкой, беспокойство по поводу внутренней инфляции и стабильного внешнего финансирования побудили несколько развивающихся рынков в прошлом году, включая Бразилию, Россию и ЮАР, начать повышать процентные ставки", - добавили в МВФ.

Там добавляют, что ожидают стабильного роста США.

"Инфляция, вероятно, смягчится позже в этом году, поскольку перебои в поставках ослабнут, а бюджетное сокращение усилит спрос.

"Если учетные ставки повысятся, а инфляция снизится, как ожидается, история показывает, что последствия для развивающихся рынков, вероятно, будут благоприятными, если жесткость будет постепенной, четко сформулированной", - говорят в Фонде.

"Несмотря на это, побочные действия на развивающиеся рынки также могут быть менее безопасными. Широкая инфляция зарплаты в США или устойчивые перебои с поставками в торговле могут привести к росту цен больше, чем ожидалось, и подогреть ожидания более быстрой инфляции.

Более быстрое повышение ставки ФРС в ответ может всколыхнуть финансовые рынки и усилить финансовые условия по всему миру. Такое развитие событий может привести к замедлению спроса и торговли в США и может привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках", - говорится в блоге.

В этой связи в Фонде советуют странам с развивающейся экономикой подготовиться к возможным "вспышкам экономической нестабильности", в частности, откорректировать свою денежно-кредитную политику.

Там также напомнили, что в прошлом году внесли самый большой за всю историю вклад для кредитования стран - 650 млрд долларов.

МВФ считает Украину страной с развивающейся экономикой.